Какие впечатления оставили новогодние праздники?

В Бугульме поселилась Алиса

Представьте, что накануне Нового года вы читаете ленту одной из соцсетей и находите любопытное фото с изображением трех гигантских стульев с гневной подписью: «Вот так украсили наш город к Новому году!». Становится грустно и обидно. Зачем такое в центре города?

Я учусь в Казани и в родной Бугульме бываю теперь лишь наездами в каникулы. Разделив недоумение горожан, первым делом по приезде домой отправляюсь в центр. В голове мысль: «Сейчас увижу три огромных стула». Однако первое, что замечаю, — большая белая дверь с россыпью голубых снежинок, которая приглашает войти не то в сказку, не то прямиком в Новый год. Дальше арка в виде подарочной коробки, сияющая желтыми и синими огнями. Чуть поодаль снежные скульптуры, изображающие шахматные фигуры: король с королевой, конь и слон. Напротив них большая ледяная горка, а прямо за ней огромный ледяной бык, очень похожий на настоящего: могучий исполин с мощными рогами.

Дальше красавица-елочка переливается огоньками. Рядом Дед Мороз со Снегурочкой. Возле них полно народа, все хотят сфотографироваться с новогодними волшебниками. Сбоку большой праздничный баннер с подписью «Мир иллюзий». Так вот что все это значит! А где же стулья? Уже середина площади, а их не видно. Зато есть серый кролик с часами. Вероятно, как и его сородич — Белый Кролик из сказки про приключения Алисы в Стране чудес, тоже куда-то опаздывает. Есть пара горок для детей помладше, качели, деревянные снеговики… У дальнего края площади стоит искусно сделанный Чеширский Кот. Он как будто сошел с экрана — так похож на своего прототипа из фильма-сказки! С улыбкой от уха до уха. Рядом выстроилась колода карт с карточным троном. А сам Кот восторженно взирает на три гигантских стула. Вот она, мебель раздора! Если б не шумиха в сети, стулья так бы и остались незамеченными.

Почему же вначале в негативном ключе отзывались о новогоднем украшении города только в виде трех малозначительных стульев? Скорее всего, когда на площади начинали создавать композицию, кто-то опубликовал в городском паблике фото с этими стульями. А возможно, это было изображение макета, изготовленного на стадии проектирования. На нем действительно только три высоченных стула. Видимо, пользователи соцсети решили, что стулья станут единственным украшением города в этом году, и забили тревогу. Как видим, напрасно.

Алина КВАЧЕГИНА

Моя новогодняя традиция

В нашей семье новогодние дни, как всегда, прошли в атмосфере веселья и приятной суеты. Как мы знаем из известного фильма, у многих россиян есть традиция 31 декабря ходить в баню. Я решил создать свою новогоднюю традицию. В последние часы старого года взял детей, и мы пошли с ними кататься на санках на горку, расположенную неподалеку в лесу.

Любуясь тем, с какой радостью сыновья катаются, не смог удержаться от соблазна скатиться с высокой горки и присоединиться к общему веселью. Я с моими озорниками вспоминал детство, не думая о времени и не обращая внимания на телефон. Когда наконец взглянул на часы, было уже 23.30. К праздничному столу мы едва успели, а вот услышать новогоднее поздравление Президента не удалось.

Возможно, новая для нашей семьи традиция принесет нам в этом году больше здоровья, удачи, счастья и веселья. Но на будущий Новый год мы решили выходить из дома пораньше.

Ильнар РАХИМОВ

Семейный праздник в ресторане

С недавних пор у нас в семье появилась традиция — отмечать мой день рождения в ресторане. Дело в том, что это торжество приходится на новогодние праздники, когда взрослые отдыхают, а дети на каникулах. Собираемся всей нашей большой семьей — только дети и близкие родственники. На этот раз я предложила своим сестрам взять с собой в ресторан и внуков. А их у нас ни много ни мало семь, в возрасте от 2,5 до 13 лет.

В ресторане для детей выделили отдельный большой стол. Мы заранее продумали репертуар и план, чем ребятню занять в течение продолжительного времени. Родители принесли с собой несколько видов настольных игр для семейного отдыха, тем ребятишки и занялись.

Старшая девочка ходит на бальные танцы. Она исполнила для меня красивый танец. Диджей специально для детей включил современную музыку, и веселье полилось рекой.

Внуки с удовольствием поздравляли меня с днем рождения и по очереди читали стихи. А самые маленькие просто подходили ко мне и шептали: «Давани, мы тебя любим». А как они танцевали! Малышка, которой нет еще и трех лет, бегала и играла больше всех. Внуки, а вместе с ними и мы были просто в восторге!

Илюся ГАЗИЗОВА

Сургут гулял в минус 40

Жителям моего города новогодние торжества запомнятся аномальными сибирскими морозами. В последнюю неделю до Нового года в Сургуте температура опускалась до минус 40 градусов. В такую погоду начинаешь искренне завидовать Казани, где температура воздуха всего-то 15 ниже нуля.

Самолеты не могли вовремя вылететь из Сургута из-за обледенения. Некоторые пассажиры в ожидании своего рейса просидели в аэропорту 22 часа. Аномально низкая температура стала причиной отключения электроэнергии на некоторых улицах нашего города. А спасательным службам приходилось эвакуировать людей из заглохших машин.

Жителям советовали без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. А если ехать все же необходимо, то надо зарядить сотовый телефон, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было позвонить в службу спасения. Так что большинство моих земляков отмечали Новый год дома.

Моя семья, например, — в большом кругу родственников, что мне очень понравилось. Температура воздуха в новогоднюю ночь упорно держалась на отметке почти 40 градусов мороза. Людей на улице практически не было. Выбегали только те, кто хотел запустить салют.

Но в новогодние каникулы морозы не смогли помешать горожанам активно проводить время. Соблюдая все ограничения, мы ходили в кафе и торговые центры, на нашу главную площадь и горки. И несмотря на праздничный ажиотаж, количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 под конец каникул заметно снизилось.

Ирина СУНГАТУЛЛИНА