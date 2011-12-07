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МЧС РТ переведено в режим повышенной готовности из-за морозов

Задача спасателей – не допустить возникновения аварий на теплосетях и в электроснабжении.

МЧС РТ переведено в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задача сотрудников МЧС — не допустить возникновения аварий на теплосетях и в электроснабжении.

Татарстанцев призвали проверить исправность отопительных печей и газового оборудования, а также не оставлять нагревательные приборы без присмотра.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане ожидается понижение температуры до -32 градусов 13 января.

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