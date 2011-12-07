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На горячую линию по начислениям за отопление менее чем за сутки позвонили 500 горожан

Сейчас принимается решение сделать линию многоканальной, что позволит дозвониться большему числу абонентов.

С этого понедельника, 11 января, в Альметьевске заработала горячая линия по начислениям за отопление. Менее чем за сутки на нее позвонили более 500 недовольных горожан, передает местное телевидение.

Сообщается, что каждый позвонивший был не согласен с начисленной суммой в пришедшей квитанции за квартплату – счет оказался больше обычного. Отмечается, что телефон в колл-центре не замолкал ни на минуту. Некоторые не могли дозвониться вовсе.

В связи с этим в отделе тарифной политики Департамента жилищной политики и ЖКХ сейчас решается вопрос о создании многоканальной телефонной линии.

Отмечается, что при каждой заявке оператор фиксируют контактные данные обратившегося, уточняет размер начисления и площадь жилья. Далее по каждому случаю направляют запрос в Татэнергосбыт, запрашивают реестр потраченной тепловой энергии и полное разъяснение за произведенное начисление.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что администрация Альметьевска запустила «горячую линию» по вопросам последних начислений за отопление. После прокурор РТ поручил провести проверку жалоб о квартплате граждан в соцсетях. 

КВ
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