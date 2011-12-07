Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Несмотря на морозы, школы и детские сады Казани продолжают работать в штатном режиме

Решение об отмене занятий в морозы принимает руководитель образовательной организации.

В мэрии Казани сообщили о работе школ и детских садов города. Несмотря на морозную погоду, учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее «Казанские ведомости» писали при каких погодных условиях воздуха могут быть отменены уроки в школах. Отмечается, что большинство школьников сегодня остались дома. Однако для тех, кто пришел на учебу, занятия проводились в обычном режиме. В детских садиках ситуация аналогична, за исключением отмены прогулок.

Сообщается, что решение об отмене занятий в морозы принимает руководитель образовательной организации, учитывая температуру воздуха и требования СанПиН.

КВ
Лента новостей