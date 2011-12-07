Несмотря на морозы, школы и детские сады Казани продолжают работать в штатном режиме

В мэрии Казани сообщили о работе школ и детских садов города. Несмотря на морозную погоду, учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее «Казанские ведомости» писали при каких погодных условиях воздуха могут быть отменены уроки в школах. Отмечается, что большинство школьников сегодня остались дома. Однако для тех, кто пришел на учебу, занятия проводились в обычном режиме. В детских садиках ситуация аналогична, за исключением отмены прогулок.

Сообщается, что решение об отмене занятий в морозы принимает руководитель образовательной организации, учитывая температуру воздуха и требования СанПиН.