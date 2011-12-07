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Полиция РТ помогла дальнобойщику вытянуть фуру, съехавшую в кювет

Водитель хотел остановиться на обочине, но не рассчитал ее ширину.

Полиция РТ помогла дальнобойщику вытянуть фуру, съехавшую в кювет.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, застрял водитель большегруза на 67 км дороги Казань — Малмыж. Мужчина хотел остановиться на обочине, но не рассчитал ее ширину и машину вынесло в кювет. Некоторое время дальнобойщик попытался найти помощь среди проезжающих мимо машин, но желающих помочь не оказалось.

К счастью мужчины, его фуру заметили сотрудники ГИБДД. Разобравшись в ситуации, они вызвали на место спецтехнику. С ее помощью машину удалось вытянуть обратно на дорогу. Дальнобойщик поблагодарил сотрудников ГИБДД за отзывчивость и оказанную помощь.

КВ
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