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В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов по проезжей части

Видеозапись катания на сноубордах по центру города была опубликована в соцсетях.

В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов по проезжей части в центре города, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В соцсетях появилось видео, на котором сноубордист держится за трос, прицепленный к автомобилю, и маневрирует по заснеженным улицам.

Роликом заинтересовались госавтоинспекторы и быстро установили личность 34-летнего водителя. Мужчина объяснил свой поступок желанием опубликовать ролик в соцсетях.

Нарушителю выписали штрафы за опасную езду, перевозку людей вне салона, нечитаемые госномера на машине и нарушения правил пользования аварийкой.

КВ
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