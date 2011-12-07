В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов по проезжей части в центре города, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В соцсетях появилось видео, на котором сноубордист держится за трос, прицепленный к автомобилю, и маневрирует по заснеженным улицам.

Роликом заинтересовались госавтоинспекторы и быстро установили личность 34-летнего водителя. Мужчина объяснил свой поступок желанием опубликовать ролик в соцсетях.

Нарушителю выписали штрафы за опасную езду, перевозку людей вне салона, нечитаемые госномера на машине и нарушения правил пользования аварийкой.