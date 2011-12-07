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В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов по проезжей части в центре города, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В соцсетях появилось видео, на котором сноубордист держится за трос, прицепленный к автомобилю, и маневрирует по заснеженным улицам.
Роликом заинтересовались госавтоинспекторы и быстро установили личность 34-летнего водителя. Мужчина объяснил свой поступок желанием опубликовать ролик в соцсетях.
Нарушителю выписали штрафы за опасную езду, перевозку людей вне салона, нечитаемые госномера на машине и нарушения правил пользования аварийкой.