В Татарстане два ребенка получили обморожения, сообщили в пресс-службе ДРКБ, куда был доставлен один из пострадавших.

«Сейчас в ДРКБ нашей бригадой транспортируется ребенок в крайне тяжелом состоянии с обморожением», — уточнил детский хирург хирургического отделения № 2 ДРКБ Владимир Линьков.

Он также заметил, что ребенку всего год.

Четырехлетняя сестра малыша на данный момент находится в Алексеевской ЦРБ с обморожением кисти. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Обстоятельства, при которых дети получили подобные травмы уточняются.