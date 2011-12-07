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В Татарстане два ребенка получили обморожения, сообщили в пресс-службе ДРКБ, куда был доставлен один из пострадавших.
«Сейчас в ДРКБ нашей бригадой транспортируется ребенок в крайне тяжелом состоянии с обморожением», — уточнил детский хирург хирургического отделения № 2 ДРКБ Владимир Линьков.
Он также заметил, что ребенку всего год.
Четырехлетняя сестра малыша на данный момент находится в Алексеевской ЦРБ с обморожением кисти. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.
Обстоятельства, при которых дети получили подобные травмы уточняются.