Жаворонков: Прививать татарстанцев «Спутником V» теперь могут и в частных клиниках

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что прививать татарстанцев вакциной «Спутник V» теперь могут и в частных клиниках.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра пояснил, что часть пациентов из частных клиник будет направляться в партнерские. Также он напомнил, что вакцинация от коронавируса проводится исключительно бесплатно.

В ведомстве подчеркнули, что прививать жителей республики от COVID-19 частные больницы и медицинские центры могут только в том случае, если они работают по обязательному медицинскому страхованию или по государственно-частному партнерству.