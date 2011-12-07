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Жаворонков: Прививать татарстанцев «Спутником V» теперь могут и в частных клиниках

Учреждения должны быть заключены в государственно-частное партнерство или работать по ОМС.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что прививать татарстанцев вакциной «Спутник V» теперь могут и в частных клиниках.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра пояснил, что часть пациентов из частных клиник будет направляться в партнерские. Также он напомнил, что вакцинация от коронавируса проводится исключительно бесплатно.

В ведомстве подчеркнули, что прививать жителей республики от COVID-19 частные больницы и медицинские центры могут только в том случае, если они работают по обязательному медицинскому страхованию или по государственно-частному партнерству. 

КВ
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