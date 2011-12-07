Жители РТ получат маткапитал в увеличенном размере в 2021 году

В 2021 году татарстанские семьи получат увеличенный материнский капитал, сообщил управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«В наступившем году на первого ребенка маткапитал вырос более чем на 17 тыс. рублей и составил 483 882 рублей. На второго ребенка он увеличился почти на 23 тыс. и составил 639 432 рублей, если семья не получала сертификат при рождении первого ребенка», — уточнил Вафин.

Ежегодная индексация маткапитала будет происходить в соответствии с посланием президента.

Сроки рассмотрения заявлений на маткапитал буду сокращены, уточнил спикер. Теперь сроки получение государственного сертификата не должны превышать более пяти дней, а на рассмотрение заявления об использование средств дается не более 10 дней.