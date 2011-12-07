Дмитрий Песков назвал отношения Путина и Минниханова очень доверительными

Шутки Президента России Владимира Путина в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова объясняются исключительно добрыми отношениями между ними и не являются признаками претензий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».«Это тот случай, когда СМИ, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения. Президент ценит то, как ведется работа в Татарстане, – объяснил Песков. – Такое отношение – по-доброму, с юмором – вовсе не является признаком каких-то претензий со стороны главы государства». Вчера во время своего визита в Татарстан Президент РФ сделал несколько шутливых замечаний в адрес главы республики. На заседании президиума Госсовета РФ Путин хотел передать слово Минниханову, но, не увидев его в зале, заметил: «Взял и ушел куда-то. Куда вышел?» До этого глава государства в шутку упрекнул Президента РТ в невнимательности. «Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич. Не отвлекайся, что ты? Не слушает нас», – посетовал Путин.