Филюс Кагиров покорил татарскими песнями Нью-Йорк

На сцене Филюс с первой минуты заворожил зрителей своим обаянием, прекрасным профессиональным исполнением. Поет от души и для души. Так приятно слышать звучание живого голоса на родном татарском языке в сопровождении живой музыки в исполнении Гульнары Ярмиевой и Рустема Рахматуллина, художественного руководителя ансамбля «Мирас». Гульнара играла на флейте и курае, Рустем - на баяне и тальянке. Были в программе и красивые танцевальные номера. Коллектив молодой, энергичный. Это чувствовалось в каждом выступлении артистов. После своей программы Татьяна Мифтахова провела для зрителей мастер-класс по обучению движениям татарского танца. Она пригласила на сцену желающих. И таких оказалось очень много! В зрительном зале, не сдерживая эмоций, подпевали. Разносились голоса: «Филюс, рэхмэт! Филюс, спасибо! Браво!»Филюс Кагиров - яркий, молодой, талантливый исполнитель народных и классических песен. Он является обладателем Гран-при Международного фестиваля им. Рашита Вагапова, лауреатом Республиканской премии Мусы Джалиля. Филюс Кагиров - гордость татарского народа! После концерта Филюс доброжелательно, с удовольствием и теплотой общался со зрителями, фотографировался на память. Желаем Филюсу и ансамблю «Мирас» дальнейших творческих успехов. Пусть малые и большие сцены будут ваши! Ждем вас еще и еще раз в Америке. Успехов, радости, здоровья и семейного счастья каждому из вас, дорогие наши! Мы с теплотой будем вспоминать ваше великолепное выступление.