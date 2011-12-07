Итоги народного контроля за «мусорной реформой» представят в марте

Кампания включает в себя прием обращений от граждан по телефону «горячей линии», акцию «Молодежки ОНФ» по массовому информированию населения о тарифах за мусор и о профильных региональных операторах, а также фотоопрос о качестве реализации «мусорной реформы», который позволит любому пользователю интернета прислать фото несанкционированной свалки, указав его на онлайн-ресурсе ОНФ kartasvalok.ru. Об этом в конце января сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев на пресс-конференции «Народный контроль за «мусорной реформой». После месяца работы в таком формате ОНФ соберет всю реальную информацию, добытую полевыми методами, сообщает пресс-служба ОНФ. «В заключение этой работы к 1 марта мы планируем с помощью всех наших инструментов сделать народный доклад о том, как началась «мусорная реформа». Он будет заключаться не только в цифрах, это, по сути, будут репортажи с мест о том, как и в каком регионе что происходит. Этот доклад будет публично презентован, и по итогам презентации мы направим его в орган, ответственный за реализацию реформы, в правительство, а также направим его президенту страны», - рассказал Развожаев.Общероссийский народный фронт открывает телефон круглосуточной «горячей линии» 88005559776 для приема обращений от граждан по «мусорной реформе». «Любой человек сможет позвонить на бесплатный номер и оставить информацию обо всем, что касается этой темы. Мы сознательно сейчас решили уйти от составления рейтингов регионов, хотя и провели огромную работу в этой части. Людям не важны рейтинги, они хотят видеть решение своих проблем здесь и сейчас. Наша задача состоит в том, чтобы получить реальную картину того, как идет «мусорная реформа» на местах», - отметил руководитель исполкома ОНФ. Он добавил, что Общероссийский народный фронт будет собирать информацию о том, где вывозят мусор, а где нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы за оплату услуги люди увидят в своих платежках, какие изменения уже произошли и так далее.Новая система обращения с отходами в России запущена 1 января 2019 года - на региональных операторов возложена ответственность за организацию сбора и транспортировку мусора. «В этом году запустилась «мусорная реформа», которая является частью нацпроекта «Экология». С января она стартовала уже в 69 регионах России. В связи со значимостью данной реформы для повседневной жизни простых людей народный фронт принял решение контролировать ход ее проведения», - сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева. Она отметила, что согласно ключевым задачам майского указа в России должна быть сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой пройдет ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок и рекультивация территорий. «Одна из важнейших задач - создание инфраструктуры по мусоросортировке. Давайте представим обычный мешок с мусором: все, что можно из него переработать, а именно стекло, пластик, бумага, металл, должно быть переработано», - сказала она.Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич рассказал, что активисты «Молодежки ОНФ» в рамках масштабной программы информирования населения пообщаются с жителями и ответят на интересующие их вопросы по «мусорной реформе». «Наши молодежные команды в регионах проведут рейды во дворах, пообщаются с жителями домов и съездят на полигоны, а люди расскажут им, как «мусорная реформа» проходит на самом деле. По данным, которые нам предоставило Минприроды РФ, больше всего граждан нашей страны беспокоят вопросы, связанные с ростом тарифов, установкой нормативов, организацией работы региональных операторов и изменением стоимости вывоза мусора», - обозначил он наиболее актуальные вопросы информационной кампании.После получения информации о незаконных свалках и проблемах с вывозом мусора через фотоопрос активисты народного фронта будут выезжать на место для ее проверки.«Теперь ресурс ОНФ «Интерактивная карта свалок» начинает работать как «Карта мусорных площадок». Мы просим жителей России отмечать на карте те места, где мусорная реформа забуксовала. Если мусорные контейнеры у вас во дворе переполнены, то фотографируйте это и отправляйте нам на сайт. Нам нужна объективная и реальная информация о том, как работают региональные операторы», - рассказал эксперт ОНФ Дмитрий Миронов. Он пояснил, что на ресурсе kartasvalok.ru любой человек может оставить отметку о проблемном объекте, отправив фотографию и заполнив простую форму. После этого активисты Общероссийского народного фронта выезжают на место, проверяют информацию, и, если она подтверждается, ОНФ инициирует ликвидацию выявленной свалки. Это могут быть как подготовленные обращения в органы власти, так и проведение экологических акций - субботников. Также полученные от жителей данные направляются в Министерство природных ресурсов и экологии России.