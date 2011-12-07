Как хранить дома ружье и что делать, если нашел на улице пистолет

Пять тысяч единиц изъятого оружия ежегодно в лихие 90-е Подразделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в МВД появились в 1969 году. Однако первые упоминания о контроле за оружием на государственном уровне относятся еще к эпохе Петра I. «До 1917 года в Российской империи разрешения на приобретение огнестрельного оружия выдавались губернаторами, градоначальниками и полицмейстерами без ограничения. В 1906 году появилась практика выдачи разрешений на приобретения оружия. Револьверы наган или браунинг стоили в среднем от 16 до 20 рублей, что составляло около половины заработка рабочего», – рассказал ветеран, экс-руководитель службы с 1984 по 2011 год Ильдус Халилов.После революции 1917 года контроль за владельцами оружия передали военно-революционным комитетам и чрезвычайным комиссиям, а позднее полиции. Со временем требования к владельцам ужесточались все больше и больше. «В годы моей работы процедура получения лицензии или разрешения на приобретение оружия была достаточно жесткая. На нарезное оружие – карабины и винтовки разрешение выдавал только министр. Потом этот вопрос передали замминистра – только с его разрешения и только после собеседования. Со временем такая процедура начала применяться и при выдаче разрешения на травматическое оружие», – вспоминает Ильдус Халилов.В 1995 году татарстанские полицейские организовали работу по приему у жителей республики незаконно хранящегося оружия. До этого ежегодно у татарстанцев изымали до 5 тысяч единиц оружия.По словам Халилова, для республики, на территории которой не было войны, это достаточно много.«Мы проводили эту работу более 20 лет и активно пропагандировали во всех СМИ. За это время к нам обратились более 20 тысяч граждан, которые сдали более 20 тысяч единиц различного оружия. Это были и автоматы, и пулеметы», – рассказывает ветеран.В то время в центр привозили и достаточно ценные экземпляры, например, немецкие пулеметы времен Второй мировой войны или дуэльный пистолет, который до сих пор хранится в музее подразделения. «У нас была такая договоренность – происхождение оружия мы никогда не спрашивали, единственное, это оружие мы проверяли по учетам украденного и потерянного. Надо отметить, что за период этой работы количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось в 12 раз и в 5 раз сократилось количество краж оружия у граждан», – отметил Ильдус Халилов. Сейчас все желающие могут прийти в ЛРР, чтобы сдать оружие, и даже получить за это вознаграждение до 3 тысяч рублей. Правда, денежное поощрение сейчас положено только за незаконно хранящееся или случайно найденное оружие.Как получить лицензиюРабота по получению документов на оружие строго регламентирована. Процесс этот не быстрый – необходимо пройти медкомиссию, специальное обучение и соблюсти еще ряд требований. «Первое, что нужно сделать, – это пройти нарколога, психиатра, терапевта и офтальмолога. Затем записаться в учебный центр. Обучение длится два дня: три часа теории и три часа практики. После сдачи зачета выдается свидетельство», – объясняет начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Ильнур Сабиров.Следующий шаг – подача заявления в ЛРР. Процедура эта платная, и если вы сделаете это через портал госуслуг, то получите скидку 30 процентов, при подаче документов напрямую это будет стоить 2 тысячи рублей. «С момента оплаты в течение 30 дней нужно подойти к нам и предоставить все документы. После этого домой к заявителю придет сотрудник Росгвардии и проверит условия хранения оружия», – рассказывает начальник отдела контроля.Будущего владельца оружия проверят по базам данных МВД на наличие судимостей и административных нарушений. Если человек чист перед законом, ему разрешат совершить долгожданную покупку. Правда, и тут есть ограничения по времени – разрешающий документ действует только 6 месяцев. «Уже после покупки гражданин должен снова подойти к нам и зарегистрировать оружие. Только тогда ему выписывается разрешение на хранение и ношение оружия сроком на 5 лет», – рассказывает Сабиров.Эти требования распространяются на все виды оружия, кроме нарезного. Получить право на него может только человек, 5 лет владеющий охотничьим оружием без каких-либо нарушений.Пристальный контрольКак видно, процедура достаточно строгая – абы кому пистолеты и ружья не доверяют. Но на этом работа сотрудников Росгвардии не заканчивается. Каждый год они обязаны проверять владельцев оружия.На сегодняшний день на учете в территориальных подразделениях ЛРР состоит более 45 тысяч жителей Татарстана, на руках у которых находится свыше 71 тысячи единиц гражданского оружия. И каждого росгвардейцы проверяют в обязательном порядке. «Перед тем как прийти домой к владельцу оружия, мы звоним и предупреждаем о времени нашего визита. В первую очередь я проверяю наличие сейфа для сохранности оружия и, конечно же, наличие самого оружия. Сверяем номер с разрешением, смотрим климат в семье, беседуем с соседям. Проверка достаточно кропотливая», – рассказывает инспектор ЛРР Рашид Латыпов.По словам инспектора, обычно владельцы впускают домой без лишних вопросов и относятся к процедуре с пониманием. Но нарушения все-таки находятся, и за прошлый год сотрудники Росгвардии изъяли более 2 тысяч единиц ружей и пистолетов.«Согласно законодательству дома можно хранить до пяти единиц гладкоствольного, до пяти единиц нарезного, до пяти газового и до двух единиц травматического оружия. Свыше этого лимита уже выдается лицензия на коллекционирование», – отметил он.Алексей Федоров владеет оружием уже более двадцати лет. У него порядка десяти экземпляров. По собственному признанию, и для охоты, и для самообороны. Проверки необходимы, потому что человек слаб. Сегодня он здоров, весел, настроен патриотически. Но надо же отслеживать, как он хранит оружие, в каком находится психическом состоянии. Как он себя ведет по отношению к окружающим. Все это требует контроля. Как говорил Феликс Эдмундович, доверие совершенно не исключает контроль», – поделился Алексей Федоров.Экзамены для охранниковЕще одна сфера работы ЛРР – контроль за частными охранными организациями. Сейчас в Татарстане зарегистрировано 576 ЧОПов, 152 из них используют в своей работе боевое оружие. Проверяют их чаще, чем частных владельцев оружия, – как минимум два раза в год. «Под нашим контролем и комнаты хранения оружия, которые есть в каждой охранной организации, тирах и других учреждениях, где хранится оружие. Также контролируем частные учебные центры, которые обучают на охранников», – рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника ЛРР Казани Фарман Нариманов.По словам Нариманова, в Татарстане 314 комнат хранения, в которых находится более 5 тысяч единиц служебного оружия. Все они под пристальным надзором сотрудников ЛРР.Охранники в ЛРР приходят каждый год, чтобы продлить свою лицензию. «Здесь у нас они проходят теоретический и практический экзамен. Проходят тестирование на компьютерах, затем на манекенах демонстрируют знания на применение спецсредств – наручников, дубинок и электрошокеров. После этого проходят в тир и сдают экзамен по владению боевым оружием», – рассказывает Фарман Нариманов. К слову, вопросы теста достаточно сложные – ЧОПовец должен безупречно владеть знаниями об оказании первой помощи, о действиях в чрезвычайных ситуациях, таких как, к примеру, пожары и стихийные бедствия.За 2018 год сотрудники ЛРР проверили более 25 тысяч сотрудников частных охранных предприятий и юридических лиц, чья деятельность связана с применением оружия и специальных средств. Более 40 процентов из них проверку не прошли.источник: sntat.ru