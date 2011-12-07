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Казанские пенсионеры проверили свои тонометры

Сотни пенсионеров приняли участие во всероссийской акции по бесплатной поверке домашних тонометров «Будь уверен! Будь здоров!»
Она проходила 11 февраля в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ». Прихватив свой аппарат, едем и мы на ул. Журналистов, 24, опасаясь при этом большого скопления желающих проверить свой тонометр и очередей. Уже в фойе понимаем, к акции серьезно подготовились и четко выстроили всю логистику. Вежливая девушка-волонтер направляет нас в нужном направлении, далее ее коллега просит подняться на четвертый этаж. Высокий этаж без лифта - единственный минус в акции, в которой в будний день приняли участие исключительно пенсионеры. В остальном все было организовано отлично. В просторном зале, где проходила поверка, у нас забирают тонометр, присвоив ему порядковый номер 830 (такими в тот день мы оказались по счету), спрашивают, сколько нам лет, откуда мы, и просят немного подождать. Свободных стульев более чем достаточно. За длинным столом, заставленным сложными приборами, расположились 8 специалистов-метрологов, к которым волонтеры постоянно подносят тонометры. А одна из девушек время от времени громко называет порядковый номер владельца тонометра, прошедшего поверку. Своей очереди мы ждали не больше 15 минут. - Номер 830! - объявляет девушка. - С вашим прибором все нормально. Будьте здоровы!Пока ждем, замечаем, что эта фраза звучит в зале чаще всего. Но были среди пришедших и те, у кого прибор оказался неисправным и которым специалисты советовали сдать его в ремонт.- А сколько это может стоить? - спросил один дедушка.- Наверное, рублей 800, - предположил метролог. - Дорого, в таком случае я лучше новый куплю, - решил пенсионер. Нам вручают памятку, в которой говорится, что нормальный показатель артериального давления находится в пределах 110/70 - 130/85 мм. рт. ст. За час до измерения нельзя курить, употреблять алкоголь и кофе, заниматься спортом и принимать лекарства с сосудосуживающими веществами. А измерять давление нужно сидя, не двигаясь и не разговаривая. Если делаете это впервые, то нужно по очереди измерить давление на обеих руках. И потом замерять его на той руке, где оно оказалось выше. 
КВ
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