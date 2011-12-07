Казанский Кремль: Итоги визита Путина оцениваем как положительные

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова положительно оценила итоги визита Президента России Владимира Путина в Татарстан. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».«В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, были услышаны и направлены в работу», – отметила Галимова.По ее словам, Татарстан – первый регион, где состоялось столь широкое обсуждение национального проекта «Жилье и городская среда» вместе с представителями общественности, губернаторами и федеральными министрами.«Обусловлено это несколькими фактами. Во-первых, это, конечно, то, что Рустам Нургалиевич [Минниханов] решением Президента Российской Федерации возглавляет рабочую группу Госсовета по жилью. Во-вторых, и это неоднократно в ходе визита отметил Владимир Владимирович [Путин], Республика Татарстан на сегодня имеет хороший опыт в части жилищного строительства и в целом является одним из динамично развивающихся регионов», – подчеркнула представитель Казанского Кремля.В ходе двухсторонней встречи Президенту РФ было доложено о социально-экономической ситуации в республике. Он живо интересовался цифрами, а также ходом подготовки к чемпионату мира по рабочим профессиям, который Казань примет в этом году, сообщила Галимова.Кроме того, она напомнила, что для Путина была сформирована достаточно плотная программа. Помимо расширенного заседания президиума Госсовета прошла встреча с общественностью, было организовано знакомство с новыми подходами в инфраструктурных решениях и инновационным потенциалом республики. В завершение визита состоялась теплая встреча с первым Президентом Татарстана, Государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.