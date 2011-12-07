Муниципалитет сэкономил более миллиарда рублей на госзакупках

Всего за минувший год дирекция провела 1225 закупочных процедур на 5,4 млрд рублей. Было рассмотрено 13410 заявок предприятий на 18,8 млрд рублей. В целом объем закупок по сравнению с 2017 годом уменьшился на 40%, а количество проводимых конкурентных процедур выросло на 6%.634 млн рублей составил объем закупок, совершаемых у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Рост составил 4,6%.Высокие показатели экономии среди заказчиков с годовым объемом закупок, превышающим 10 млн рублей, были достигнуты на торгах по закупкам комитета земельных и имущественных отношений, МУ «Автоматизированная система управления дорожным движением», управления образования, Казанского зооботсада, комитета по развитию туризма города.На чем удалось сэкономить? Например, от картинной галереи им. Васильева поступил запрос о выделении средств в размере 14,4 млн рублей на дооснащение системы пожаротушения. В ходе анализа дирекция выявила, что на баллоны с газом для пожаротушения отсутствует техническая документация. Это произошло из-за невыполнения генподрядчиком обязательств по капремонту еще в 2013 году. Документацию удалось восстановить, что позволило пустить баллоны в эксплуатацию. В результате комплекса мероприятий бюджет не понес повторных затрат на замену исправной системы пожаротушения.Другой пример связан с закупкой транспорта. При заявке на поставку автобусов для МУП «Горводзеленхоз» на 2,1 млн рублей в результате взаимодействия с заказчиком был предложен более экономичный вариант закупки транспортных средств. Экономия составила 620 тыс. рублей, или 29%.- Хороший результат, - сказал мэр. - Радует рост числа закупок у представителей малого и среднего бизнеса - 12 процентов. Мы должны жестко экономить, смотреть на свои траты.В то же время Ильсур Метшин напомнил, что система закупок далеко не идеальна. Приоритет отдается минимальной цене, из-за чего участники торгов роняют цену, а затем не могут выполнить свои обязательства.