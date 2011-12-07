На озере Харовом рыбам дали воздуха

Как отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов, самое сложное время для рыбы - период с января по апрель. С середины зимы особенно остро стоит проблема нехватки кислорода на малых закрытых водоемах. Сначала рыба чувствует себя плохо, перестает кормиться и двигаться. Затем перебирается в верхние слои воды и стоит прямо подо льдом. Улучшить ее положение можно, обеспечив доступ кислорода. Для этого с начала года пробурено более 150 лунок на различных водоемах, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Запланировано проведение подобного мероприятия на Волге в районе поселка Займище Зеленодольского района и на озере Комсомольском в Дербышках.