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На озере Харовом рыбам дали воздуха

В Казани на озере Харовом сотрудники Министерства экологии Республики Татарстан и специалисты Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ провели экологическую акцию по восстановлению кислородного баланса.
Как отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов, самое сложное время для рыбы - период с января по апрель. С середины зимы особенно остро стоит проблема нехватки кислорода на малых закрытых водоемах. Сначала рыба чувствует себя плохо, перестает кормиться и двигаться. Затем перебирается в верхние слои воды и стоит прямо подо льдом. Улучшить ее положение можно, обеспечив доступ кислорода. Для этого с начала года пробурено более 150 лунок на различных водоемах, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Запланировано проведение подобного мероприятия на Волге в районе поселка Займище Зеленодольского района и на озере Комсомольском в Дербышках.
КВ
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