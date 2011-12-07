Президент РТ поручил к 100-летию ТАССР пополнить госархив сведениями о сельхозтружениках

История сельского хозяйства Татарстана не полностью отражена в госархиве Татарстана, начиная с 1990-х годов. Восполнить этот пробел и собрать сведения по каждому району и сельхозтружениках поручил сегодня Минсельхозпроду РТ Президент РТ Рустам Минниханов на итоговой коллегии министерства.«К 100-летию со дня образования ТАССР Минсельхозпроду РТ нужно составить целую программу по каждому району, по предприятиям и людям, кто там работал. Мы должны в коллективах достойно отметить этот праздник», — сказал Рустам Минниханов.Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова проинформировала собравшихся о том, что с 90-х годов практически прекратилось поступление документов в госархив по истории сельского хозяйства. Не сохраняется архивная документация крупнейшей отрасли экономики о том, какие реализуются программы, гранты, инвестиционные проекты, как перевооружается АПК, как развиваются на территории республики сельские хозяйства различных форм. Также не формируется документация о деятельности руководителей и заслуженных работников отрасли.«Сегодня в Татарстане действует более 650 предприятий, из них только 11 являются источниками комплектования архивов. В архивах сельхозотрасли хранится более 78 тыс. дел, при этом 88% — это социально значимые документы по личному составу. Половина сельхозучреждений соблюдает срок передачи документов на постоянное хранение. Однако задолженности по описанию документов не имеют только пять учреждений», — сообщила спикер.Согласно ее данным, в 26% сельхозучреждений документы постоянного хранения не описывались более 10 лет. 76% организаций обеспечены помещениями под архивы. В 43% помещений отсутствуют пожарная и охранная сигнализации. Только в 8 учреждениях архивы оборудованы металлическими стеллажами. Критическая загруженность архивохранилищ наблюдается в семи районах.«От условий хранения напрямую зависит сохранность как исторически ценных архивных документов, так и социально значимых дел по личному составу. Сохранность документов — залог эффективного управления организацией. Управление организацией — это не только финансы, но и социальная ответственность», — сказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу.Гульнара Габдрахманова подчеркнула, что небрежное отношение некоторых ликвидированных организаций республики к своим документам привело к тому, что за последние три года на 17 тыс. запросов от людей о стаже и заработной плате архивы ответили отказом из-за отсутствия документов. В районах республики были факты ликвидации сельхозпредприятий без передачи документов по бывшим сотрудникам на хранение в архив.«В преддверии организации 100-летия ТАССР особое внимание мы уделяем документам из личных коллекций руководителей и известных людей. Планируем выпустить фотоальбом с фотографиями людей, внесших значительный вклад в развитие разных отраслей республики», — сказала Габдрахманова.