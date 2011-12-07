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Путин поблагодарил Шаймиева за вклад в развитие Татарстана

Об этом сообщается на официальном сайте Президента РФ.
Владимир Путин отметил вклад Шаймиева в создание исламской академии в республике, а также попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева найти возможность для обучения в исламской академии киргизских священнослужителей и наладить соответствующую систему.
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