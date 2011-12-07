Путин попросил Шаймиева и Минниханова предоставить возможности обучения в РТ священнослужителям из Киргизии

Президент России Владимир Путин по завершении заседания президиума Госсовета в Иннополисе провел встречу с Минтимером Шаймиевым и обсудил с ним перспективы организации обучения священнослужителей из Киргизии в исламской академии в Татарстане, пишет ТАСС. Путин обратился с просьбой и к главе Татарстана, и к первому президенту республики изыскать такую возможность и наладить соответствующую систему.