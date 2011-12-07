Цифровое детство: плюсы и минусы

Как рассказал известный историк-археолог, востоковед, председатель Общества татарских краеведов при Всемирном конгрессе татар, руководитель общегородского кружка «Юный краевед» Альберт Бурханов, в рамках форума состоятся мастер-классы«Виртуальная Книга Памяти», «Медиатека в процессе экспериментального проекта «Шедевры мировой литературы», «Применение технологии цифровых кодов в преподавании музыкально-теоретических дисциплин в системе дополнительного образования» и «Роль темпо-ритма в создании сценического образа». Планируется работа пяти секций: «Детство в эпоху цифровых технологий», «Цифровая образовательная среда в сфере дополнительного образования детей», «Цифровая грамотность, медиаобразование и цифровая культура: дети, родители и педагоги»,«Сопровождение психологической безопасности детей и подростков в образовательном пространстве дополнительного образования детей» и «Цифровое детство: социализация и воспитание». В работе форума принимают участие ученые, педагоги и преподаватели образовательных учреждений, краеведы, общественные деятели, студенты и учащиеся из городов и районов Татарстана, а также из России. Основные организаторы Алишевских чтений - Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Республиканский центр внешкольной работы (Региональный модельный центр), Городской ДДТ им. А.Алиша Казани.