В Казани могут появиться три линии метробусов

Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Заседание прошло на площадке ГТРК «Корстон», в нем приняли участие министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, помощник Президента России Игорь Левитин и другие.С основным докладом об итогах работы транспортного комплекса Республики Татарстан за 2018 год и задачах на 2019 год выступил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба Президента РТ.Участникам коллегии был продемонстрирован фильм об основных итогах деятельности транспортного комплекса Республики Татарстан.Как отметил в своем выступлении премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, для полноценного и успешного выполнения поставленных задач транспортный комплекс должен соответствовать самым жестким современным требованиям к пропускной способности, состоянию транспортной инфраструктуры, системе управления движением и обеспечения безопасности.Говоря о железнодорожном транспорте, премьер-министр РТ отметил, что основной объем грузов по Татарстану формируется и перевозится на полигоне Куйбышевской железной дороги. По его словам, огромный производственный потенциал Камского кластера нуждается в эффективной логистической системе железнодорожных грузовых перевозок. В текущем году «РЖД» совместно с предприятиями и соответствующими операторами следует продолжить работу по улучшению существующей логистической системы для обеспечения бесперебойной работы предприятий Камского кластера в части грузовой работы. При этом следует учитывать ежегодное увеличение производственных мощностей предприятий и объемов отправляемых грузов.Алексей Песошин обратил внимание Минтранса РТ и глав районов на работу общественного транспорта. «Строятся новые автодороги, обустраиваются остановочные площадки, а внутрирайонные перевозки в некоторых районах не организованы. Еще раз подчеркну, главными приоритетами в деятельности автомобильного транспорта должны оставаться безопасность перевозок и их доступность для населения», - сказал он.Премьер-министр РТ, как и все выступившие в ходе коллегии, подчеркнул: важнейший вопрос - безопасность дорожного движения.Было отмечено, что за 2018 год на территории РТ зарегистрировано более 4580 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 377 человек и 5651 получил ранения. Ключевую роль в безопасности дорожного движения играет федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», который стал неотъемлемой частью национального проекта. «Искренне благодарю правительство Российской Федерации и Министерство транспорта России за включение в данный проект Казани, Набережных Челнов, а с текущего года - Нижнекамска и региональной сети», - заявил Алексей Песошин. Он отметил, что это позволит в текущем году привлечь из федерального бюджета порядка 2,7 млрд рублей.Мэр Казани Ильсур Метшин, выступая в ходе коллегии, сообщил, что Москва предложила столице Татарстана строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 км. Ориентировочная стоимость строительства - около 6 млрд рублей.«В настоящее время для улучшения качества транспортного обслуживания НИАТ города Москвы предлагается проект по развитию скоростных видов транспорта. Предложено строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 км.Ориентировочная стоимость строительства - порядка 6 млрд рублей», - рассказал Ильсур Метшин. Он отметил, что внедрение этого проекта позволит увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути, улучшить безопасность дорожного движения и экологическую ситуацию в городе, снизить количество городского пассажирского транспорта.Мэр Казани Ильсур Метшин также поднял вопрос о парковке на улицах города автомобилей с нечитаемыми номерами. «В настоящее время крайне актуален вопрос оставления автомобилей под запрещающими остановку дорожными знаками и на платных парковках, расположенных на автодорогах общего пользования, со снятыми государственными регистрационными номерами. На сегодня федеральным законодательством не предусмотрен запрет стоянки со снятыми или нечитаемыми автомобильными номерами и, как следствие, административное наказание», - подчеркнул он.По мнению мэра Казани, отсутствие санкций провоцирует автомобилистов к совершению нарушений и позволяет уйти от ответственности.Помощник Президента России Игорь Левитин обратил внимание присутствующих на дальнейшее развитие городской инфраструктуры и автомобильных дорог. Он также напомнил, что при увеличении ввода жилья до 120 млн кв. м в год необходима и соответствующая инфраструктура. Мероприятие завершилось вручением государственных наград.Помощник Президента России Игорь Левитин вручил государственную награду Российской Федерации - орден Почета - министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленару Сафину. Министр транспорта России Евгений Дитрих также вручил главе Минтранса РТ Ленару Сафину ведомственную награду - медаль Министерства транспорта РФ.