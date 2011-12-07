В посевной кампании этой весной будут задействованы 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. сеялок и культиваторов, 650 широкозахватных посевных комплексов с энергонасыщенными тракторами. И согласно требованиям Минсельхоза РТ вся техника должна быть отремонтирована до 1 апреля. На сегодня по республике отремонтировано более 64% тракторов, 78% культиваторов и сеялок, 25% комбайнов. Такие цифры привел заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ. Он доложил о технической модернизации и подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам.Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана, провел его Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.«Технику нужно готовить в основном в осенне-зимнее время, без авральной спешки. Это позволит более рационально использовать людские и материальные резервы, и качество подготовки техники получается намного лучше», - заявил Марат Ахметов. Он отметил, что для ремонта требуется более 3 млрд рублей, в том числе на весенне-полевые работы 1,8 млрд рублей. По словам Марата Ахметова, низкие показатели приобретения запасных частей в Альметьевском, Дрожжановском, Черемшанском, Верхнеуслонском и Пестречинском районах.«Где не уделяется должного внимания ремонту, опаздывают с подготовкой техники, запаздывают и в полевых работах, теряется влага, соответственно и урожай», - предостерег Марат Ахметов.Что касается технической модернизации, то в прошлом году сельхозтоваропроизводителями приобретено более 2 тыс. единиц техники и оборудования, в том числе 202 трактора, 180 комбайнов, на общую сумму более 4 млрд рублей. По программе техмодернизации просубсидировано 1,5 тыс. единиц сельхозтехники на 1,3 млрд рублей. В этом году данная программа продолжается, на эти цели выделено 2 млрд рублей. По федеральной программе «1432» с удешевлением на 15% заключено 320 договоров на сумму 1,3 млрд рублей. Программа работает и в 2019 году.В целом, по словам Марата Ахметова, такой потенциал техники при качественной подготовке и рациональной организации труда позволяет провести посевную кампанию в оптимальные сроки.Президент Татарстана Рустам Минниханов, комментируя выступление министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, также заявил, что подготовке сельскохозяйственной технике и в целом подготовке к посевной кампании должно быть уделено самое серьезное внимание.