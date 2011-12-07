Как работа почтальоном стала семейной традицией

Когда-то в казанском почтовом отделении 420039 работала почтальоном ее мама Халида Сабирзяновна. Луиза Рустамовна пришла на почту в 1993-м. На завод «Радиоприбор», где трудилась до декретного, возвращаться не хотелось: ездить далековато. А тут работа рядом с домом, многие жители знакомы в лицо, к тому же удобный график. Правда, до того как стать почтальоном, она 6 лет была сортировщицей. Поскольку писем в то время писали много, без работы никогда не сидела. А когда освободилось место почтальона, без раздумий перешла на участок. «Коллектив у нас очень дружный. К тому же я люблю общаться с людьми: кого-то выслушаешь, кому-то поможешь советом, особенно пожилым. Конечно, работы сейчас у почтальонов прибавилось, сфера наших услуг постоянно расширяется. Мы сейчас из почтового отделения и продукты носим пенсионерам, если они просят купить, и лотерейные билеты. Сложности в работе добавляет отсутствие почтовых ящиков - в некоторых домах после ремонта старые секции просто-напросто выкидывают на мусорку, а новые не вешают. Приходится разносить корреспонденцию по вечерам в квартиры лично в руки», - делится своим опытом Луиза Рустамовна. Однако все эти трудности профессии не повлияли на решение ее дочери Лилии продолжить почтовую династию. Десять лет назад, когда дочь закончила авиационный техникум, мама предложила ей на лето поработать в отделении. И Лилии эта работа пришлась по душе - настолько, что несколько лет назад она стала победителем конкурса «Лучший почтальон Казани» и достойно представила нашу республику в финале российского этапа конкурса профмастерства в Чебоксарах, где получила приз зрительских симпатий. Многолетний добросовестный труд Луизы Ганиевой тоже не остается незамеченным: в копилке ее наград есть не только почетные грамоты Управления почтовой связи «Татарстан почтасы» и ФГУП «Почта России», но и благодарность за успехи в развитии и совершенствовании почтовой связи от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.