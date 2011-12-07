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Казанцам напомнили, куда лучше направлять свои обращения Президенту РТ

Специальный сервис «Интернет-приемная» находится на сайте Президента РТ.
В Казанском Кремле напоминают, что граждане могут направлять свои обращения Президенту РТ Рустаму Минниханову через сервис «Интернет-приемная». Все обращения будут рассмотрены в общем порядке, если их оформление отвечает установленным законодательством требованиям, сообщает пресс-служба Президента РТ. Также свои обращения можно оставить по телефону: 8 (843) 264-16-16. Есть также вариант с отправкой письма: 420014, Казань, Кремль.
КВ
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