Казанцам напомнили, куда лучше направлять свои обращения Президенту РТ

В Казанском Кремле напоминают, что граждане могут направлять свои обращения Президенту РТ Рустаму Минниханову через сервис «Интернет-приемная». Все обращения будут рассмотрены в общем порядке, если их оформление отвечает установленным законодательством требованиям, сообщает пресс-служба Президента РТ. Также свои обращения можно оставить по телефону: 8 (843) 264-16-16. Есть также вариант с отправкой письма: 420014, Казань, Кремль.