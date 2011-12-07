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В Казани покажут художественный фильм о пенсионерах

Художественный фильм на татарском языке «Беркетлэр» («Орлы») рассказывает о жизни трех казанских пенсионеров.
В культурном центре «Залесный» состоится бесплатный показ художественного фильма, приуроченного к 100-летию ТАССР, сообщается на сайте администрации Кировского и Московского районов.Художественный фильм на татарском языке «Беркетлэр» («Орлы») рассказывает о жизни трех казанских пенсионеров, которых связывает многолетняя дружба. Друзья несмотря на почтенный возраст не хотят быть немощными и помогают друг другу в непростой современной жизни. В фильме снялись Ренат Тазетдинов, Равиль Шарафеев, Азгар Шакиров, Минвали Габдуллин, Нафиса Хайруллина и Индира Тухватуллина. Показ состоится 15 февраля в 16 часов.
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