В Казани покажут художественный фильм о пенсионерах

В культурном центре «Залесный» состоится бесплатный показ художественного фильма, приуроченного к 100-летию ТАССР, сообщается на сайте администрации Кировского и Московского районов.Художественный фильм на татарском языке «Беркетлэр» («Орлы») рассказывает о жизни трех казанских пенсионеров, которых связывает многолетняя дружба. Друзья несмотря на почтенный возраст не хотят быть немощными и помогают друг другу в непростой современной жизни. В фильме снялись Ренат Тазетдинов, Равиль Шарафеев, Азгар Шакиров, Минвали Габдуллин, Нафиса Хайруллина и Индира Тухватуллина. Показ состоится 15 февраля в 16 часов.