В Казани пройдет первенство Республики Татарстан по бадминтону

С 14 по 16 февраля в Казани пройдет лично-командное первенство по бадминтону, сообщается на сайте мэрии города. По итогам соревнований будет определен состав участвующих в первенствах России и списки сборных республики.Первенство пройдет в Центре бадминтона. Командные соревнования стартуют 14 февраля в 10 часов утра, 15 февраля соревнования пройдут там же в одиночном разряде.Как сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ, церемония награждения победителей и призеров пройдёт 16 февраля в 17.00, в этот же день пройдут соревнования в парном разряде.В турнире будут принимать участие спортсмены двух возрастных категорий: от 10-14 лет и от 15-18 лет.