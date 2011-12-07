В Казани во второй раз проходит конкурс «Путь к карьере»

Сегодня в Казани проходит финал II Ежегодного конкурса для молодых специалистов с инвалидностью «Путь к карьере». Площадкой проведения мероприятия, как и в прошлом году, стал Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin. Конкурс «Путь к карьере» проводится Советом бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке РООИ «Перспектива». На этот раз из 40 претендентов до финала дошли лишь 11 молодых специалистов. Все они жители Казани, строящие свою карьеру в самых разных областях: юриспруденция, технология пищевого производства, фотоискусство и дизайн, управление персоналом, бизнес-консультирование. Все участники заметно волновались перед финалом, несмотря на уютную атмосферу небольшого зала и явную симпатию зрителей и членов жюри. Директор ЧУ ДПО «Городской центр образования» Валентина Парубина, выступившего организатором мероприятия, приветствуя участников, подбодрила их: «Вы уже победили! Потому что преодолели страх и неуверенность, недоверие близких и окружающих». Сегодня финалистам предстояло пройти два этапа: самопрезентация и участие в деловой игре. На первом этапе каждый из них в течение 5 минут смог рассказать о своей работе, достижениях и проектах. В составе жюри сидели потенциальные работодатели – руководители компаний, представители бизнеса, кадровых отделов предприятий, а также те, кто непосредственно ведет работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Презентация участников вызвала неподдельный интерес как у членов жюри, так и у зрителей: они знакомились с молодыми специалистами, задавали им вопросы. По признанию самих финалистов уже после первого этапа – своего представления они получили несколько предложений о сотрудничестве. А это значит, что цель конкурса достигнута!Подробности об участниках и финале конкурса читайте в ближайших выпусках «КВ».