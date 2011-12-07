В Татарстане производство беспилотных автомобилей обретет правовую основу

На заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили законопроект о беспилотных автомобилях. Правовая база необходима для развития машин с искусственным интеллектом. Руководителем проекта выступил депутат ГС РТ 6-го созыва Марат Галеев. По его убеждению, новый государственный документ простимулирует разработку других подзаконных нормативных актов. Директор по развитию по инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Фирдаус Кабиров внес несколько предложений по улучшению условий по эксплуатации электроавтомобилей и автономных автомобилей. В частности, необходимо возвести испытательные автомобильные полигоны на которых созданы городские улицы. Также необходимо будет обеспечить их интрнетом, зарядными станциями и навигацией.