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Ждать ли казанцам после рекордно теплого января морозов?

Несмотря на общий очень высокий температурный фон этой зимы, исключать возможность февральских морозов пока не стоит. Так считает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова. Она рассказала о погодных сюрпризах уходящей зимы. До конца февраля в календаре есть еще три периода, запомнившиеся издревле крепкими похолоданиями. В народе эти морозы на слуху: сретенские - 15 февраля, никольские - 17 февраля и власьевские - 24 февраля. В то же время считается, что после Тимофея-полузимника (4 февраля) ползимы уже прошло и былую мощь ей трудно вернуть. Нынче крутых афанасьевских морозов, обычно лютующих с конца января, и следующих за ними тимофеевских не случилось. Хотя с определенными допусками - 3 дня до и 3 дня после даты в календаре, можно считать, что при аномально теплом январе (в целом на 9 - 10 градусов выше средней нормы), на два дня нас все же посетил настоящий мороз, который можно назвать афанасьевским. 28 января после оттепели произошло резкое понижение температуры в Казани до 17 гр. ниже нуля. 29 января минимальные температуры опускались до 16. В большинстве районов Восточного Закамья мороз доходил до 24 - 27 градусов, на поверхности почвы аж до 30. И как характерно для нынешних резких кратковременных перепадов температуры, уже к вечеру 29 января начиная с западных районов температуры вновь начали повышаться. В последний день января днем в Казани и пригородах уже таял снег. Кстати, нынешний январь в Казани и северо-западных районах республики был самым теплым за весь ряд регулярных метеорологических наблюдений. Для Казани норма среднемесячной температуры января - 10,4 гр. мороза, фактическая температура месяца, по данным наблюдений на казанских метеостанциях, - 3,0 гр. ниже нуля. Отклонение от нормы составило рекордные 7,4 гр. На остальной территории Татарстана статус самого теплого сохраняет январь 2007 года. Начало нынешней зимы было малоснежным, снег таял из-за высокой температуры. Но в целом за январь осадков выпало близко к норме, высота снежного покрова на полях большей части территории республики увеличилась на 20 - 25 см и составила нормальные для этого времени 20 - 35 см, лишь в Предволжье только 5 - 15 см при многолетней норме 18 - 36 см. 8 и 9 февраля случились очередные характерные для этого месяца морозы. Северо-западные воздушные потоки способствовали проникновению в наши районы холодного воздуха северных широт, а рост атмосферного давления привел к прояснениям и дальнейшему понижению температур - ночью до отрицательных 20 - 23 гр., в восточных районах до 28. И хотя затем температура воздуха начала повышаться, до конца недели сохранится умеренно-морозная погода. По ночам до 9 - 14, при прояснениях до 20, днем в пределах 5 - 10 гр. мороза. С воскресенья ждем постепенное потепление, которое вновь приведет к оттепелям в дневные часы. Но даже в конце февраля еще возможны морозы за 30 с сильным ветром. Вспомним февраль 2011 года в Казани. За весь период непрерывных наблюдений по казанской метеостанции «Сокол» в третьей декаде 2011 года минимальные температуры опускались до 35 - 36 градусов мороза. Были побиты прежние рекорды 6 дней, до этого отмечавшиеся в Казани в 1898, 1912, 1921, 1928 годах и дважды в 1954 году.
КВ
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