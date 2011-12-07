Работать на пенсии по специальности планирует большинство казанцев

Большинство жителей Казани пенсионного возраста готовы работать на пенсии по своей специальности. Продолжить работать в своей профессии хотело бы 62% женщин и 81% мужчин.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного порталом по поиску работы SuperJob.ru.

При этом экономически активных пенсионеров, которые ищут работу через интернет - около 5% от общего числа соискателей и чаще всего они претендуют на должности руководителей и квалифицированных специалистов. Зарплатные ожидания современных пенсионеров вполне конкурентоспособны

Наиболее популярные профессии среди жительниц Казани пенсионного возраста — бухгалтер, продавец, медицинская сестра. Мужчины же готовы продолжить работу в качестве руководителей, инженеров либо квалифицированных рабочих. Зарплатные ожидания женщин-пенсионеров не отличаются от средних по рынку – это 45 000 руб. Зарплатные ожидания мужчин-пенсионеров значительно выше - 60 000 руб. Это связано с высокой долей руководителей и ИТР среди соискателей пенсионного возраста.