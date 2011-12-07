Чего ждать от весны?

Приближается один из известных весенних дней в народном календаре - 14 марта, Евдокея Плющиха. Точнее, Плюшниха - плюшками в народе называли ледяные метки на снегу, которые появляются после оттепели. Еще говорили, что Евдокея снега плющит.Наступает оттепельная пора с большими контрастами температуры от ночи ко дню. С появлением солнца на небосклоне даже после ночных морозов воздух быстро прогревается, ветры начинают заметно дуть и свистать. Поэтому Евдокея, по-другому еще и Авдотья, прослыла и Весновкой, и Свистуньей. Благодаря теплым весенним ветрам «Авдотья восемь шуб снимает». Еще Евдокию называли Авдотья Подмочи Порог: скоро начнется активное таяние снега, а там и разлив рек не за горами.Понятна распространенность примет по Евдокее - по старому стилю это было 1 марта, Евдокея открывала весну. Причем в старину этот день считался не только первым весенним днем, но и началом нового года. Вот и не упускали случая поразмыслить и о погоде, и о земледельческих заботах: «Пришли Евдокеи - мужику затеи: соху точить, борону чинить». Но народная мудрость предостерегала: несмотря на потепление, впереди еще может быть возврат холодов: «Тепло светит солнышко, да Авдотьей поглядывает - либо снег, либо дождь». Примечали: «И март на нос садится, коли на Евдокею мороз прилучится», т. е. еще есть вероятность носы поморозить. Крестьяне огорчались: «Коли на Евдокию холодно, придется скот кормить две лишние недели». И радовались: «Лужи воды на Евдокею у порога - пасечники в меду купаться будут».При любой погоде с Евдокеи нарождающаяся солнечная энергия «на дороги сырость подпускает». Самая распространенная примета о предстоящей весне: «Если на Евдокию курица водички напьется - весна теплой будет». Евдокея слыла надежной летоуказательницей: «Какова Евдокея, таково и лето», «На Евдокею погоже - все лето пригоже», «Коли Евдокея с дождем - быть лету мокрому». Наблюдали и за направлением ветра: «Если на Евдокию теплый ветер - лето мокрое, а сиверко сулит холодное лето».В последние годы народные приметы по Евдокее на удивление хорошо оправдываются. Объясняется это скорее всего большой вероятностью хорошей погоды в середине марта в нашей климатической полосе - почти каждый год отмечается малооблачная без осадков погода с температурой, близкой к нулю. А лето длится целых три месяца с преобладанием погожих теплых деньков. Часто бывают жаркие дни со среднемесячной температурой выше многолетней нормы на 2 - 3 градуса, количество осадков с июня по август редко превышает среднюю многолетнюю норму, а в отдельные месяцы бывает даже меньше обычной нормы. Вот и получается все по примете - и Евдокия, и летние месяцы бывают пригожими.Вот такая она интересная, Евдокея Весновка, предвестница вечного чуда весеннего пробуждения природы.