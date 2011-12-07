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Как строительство горки сблизило казанцев

Одна моя знакомая, разведенная мама двоих детей, минувшей зимой задалась целью построить возле своего дома ледяную горку: и своим малышам будет интересно, и соседским. Женщина она энергичная и любящая жизнь, поэтому долго не рассуждала, а сразу взялась за дело.
Так как представитель сильного пола в этой семье отсутствует, Рае (именно так зовут приятельницу) приходится рассчитывать только на себя. Она выбрала подходящее место для будущего сооружения - благо во дворе много свободного пространства. Вооружилась лопатой, веником и лейкой и приступила к работе. Так под окнами ничем не примечательных пятиэтажек начала расти белоснежная горка. Никого на помощь приятельница не звала и на поддержку со стороны знакомых не рассчитывала. Сооружение было задумано довольно высоким - осуществить замысел за один заход не получилось бы. Поэтому, потратив несколько часов на возведение основания для будущей горки, женщина решила продолжить работу завтра.На следующий день, завершив все домашние дела и плотно поужинав, моя подруга вернулась к строительству ледяного чуда. Не успела она по-настоящему разогреться, как прибежал молодой человек, живущий по соседству:- Я еще вчера вас увидел, когда в окно выглядывал. Не понял сначала, чем это тетя Рая занимается. Что ж вы самостоятельная какая? Ладно ваша дочка сегодня моей о горке рассказала. - Не привыкла я слабой быть. Справлюсь, - невозмутимо ответила женщина.Тем не менее сосед решил принять активное участие в возведении ледяной конструкции. Дело спорилось. А через некоторое время к труженикам присоединился еще один молодой человек: он возился со своим автомобилем возле подъезда, заинтересовался происходящим и не смог не поддержать активистов.Заканчивали строительство горки уже всем двором. Оказалось, что многие не знают ни имен, ни лиц своих соседей. Получилось и познакомиться, и пообщаться. Теперь ходят вместе на прогулки в близлежащий парк и приглашают друг друга в гости. Как выяснилось, вокруг множество милых и доброжелательных людей.Не за горами настоящая весна и новый сезон озеленения дворов. Может быть, стоит дружно всем соседям заняться созданием прекрасных цветников и клумб? Это хороший шанс для новых знакомств и возможностей. Кто знает, может быть, вы встретите родственную душу, общение с которой обогатит вашу жизнь и сделает мир ярче.
КВ
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