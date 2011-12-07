Книги Галимджана Ибрагимова вновь переиздаются

Новое собрание сочинений включает работы, по идеологическим причинам не вошедшие в изданный в советское время 9-томный сборник произведений писателя. Читатели смогут ознакомиться с художественными и публицистическими произведениями автора, с его литературно-критическими и научными трудами, письмами и документами. Тексты работ представлены без сокращений и с развернутыми пояснениями, что предоставит возможность исследовать творчество Галимджана Ибрагимова и изучить историю татарской культуры, системы образования, науки и литературы.Первые пять томов содержат художественные произведения литератора: романы, повести, рассказы и драмы. Поклонники творчества писателя смогут ознакомиться с разными редакциями романов «Татар хатыны нилэр курми» и «Безнэн кеннэр». Кроме того, одним из основных новшеств собрания сочинений стало включение в приложения к изданиям рецензий на работы писателя, опубликованных в татарской периодической печати 20-х годов прошлого века. Благодаря этому любители книг смогут отследить формирование литературной репутации Галимджана Ибрагимова.Работу над многотомным проектом академического собрания сочинений писателя планируется завершить в 2020 году - к столетию со дня образования ТАССР.