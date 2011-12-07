МЧС рекомендует отказаться от привычки курить дома

На пресс-конференции о состоянии пожарной безопасности в республике замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин отметил, что очень часто выпившие люди засыпают с сигаретой, не потушив ее. Он рекомендовал жителям Татарстана отказаться от привычки курить дома, передает ИА «Татар-информ».«Неосторожное обращение с огнем - самая распространенная причина возникновения пожаров. Это касается тех случаев, когда граждане курят в помещениях, в квартире, в жилом доме. Несмотря на то что законодательством это не запрещено, статистика показывает, что пренебрежение мерами безопасности приводит к трагическим последствиям», - сказал Максим Трущин.Помимо этого бывают случаи, когда выброшенный с балкона окурок попадает на другой балкон, что тоже может стать причиной пожара.«Желательно гражданам исключить курение в жилых помещениях, в жилом доме. Лучше выходить курить на улицу. Если все-таки гражданин предпочитает курить дома, то ни в коем случае нельзя стряхивать пепел на горючие жидкости и бросать окурок в мусорное ведро», - сказал Максим Трущин.