Молодым фермерам окажут грантовую поддержку

«В зависимости от своего проекта начинающие фермеры могут претендовать на следующие гранты: малые проекты - до 3 млн рублей, на развитие семейных ферм грант до 30 млн рублей, на создание фермерского кооператива можно претендовать на сумму до 70 млн рублей государственной поддержки», - рассказал на пресс-конференции начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Хамидуллин. Такую поддержку в Татарстане уже получают 160 - 180 человек.В мероприятии приняли участие начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Хамидуллин, Председатель региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ» Диляра Шувалова, фермер из Высокогорского района РТ Гульнара Шамсиева и фермер из Кайбицкого района РТ Рушан Сайранов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.Диляра Шувалова отметила, что работа фермеров, в том числе и начинающих, имеет большое социальное значение. Существующие меры поддержки аграриев дают Татарстану большое преимущество перед другими регионами страны, добавила она.«Сейчас мировая тенденция заключается в том, что в сельской местности жителей и работы становится меньше, но это не говорит о том, что у сельского хозяйства нет будущего. Подобные проекты должны поддерживать жизнь в сельской местности и сохранять нашу культуру и наш родной язык», - отметил Наиль Хамидуллин.Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан планирует в ближайшее время объявить конкурсы по программам поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. Подробная информация будет опубликована на сайте министерства.