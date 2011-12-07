Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле

Во встрече также приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.Рустам Минниханов поблагодарил госпожу Азуле за внимание к республике и поддержку татарстанских инициатив и проектов. Президент РТ отметил большую роль ЮНЕСКО в сохранении уникальных памятников истории, значимых для многонационального Татарстана.«Сегодня три татарстанских объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Для нас большая честь, что за последние пять лет в Список Всемирного наследия от России были включены три объекта, два из которых находятся в Татарстане», - сказал он. По словам Президента Татарстана, включение объектов в Список стало возможным благодаря сотрудничеству с консультативными органами ЮНЕСКО - ИКОМОС (Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест) и ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей).Масштабная работа по сохранению и возрождению историко-культурного наследия способствовала значительному росту количества туристов в древний Болгар и Свияжск. Рустам Минниханов сообщил, что за 9 лет туристический поток туда увеличился практически в 20 раз и достиг 1,1 млн человек в год. Сотрудничество с ЮНЕСКО осуществляется по многим вопросам, отметил Рустам Минниханов. В Татарстане активно работают ассоциированные школы и кафедры организации. А единственным Специальным посланником ЮНЕСКО в Российской Федерации по укреплению межкультурного диалога является Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Президент РТ добавил, что в республике ведется большая работа по сохранению и укреплению диалога между многочисленными мультирелигиозными и мультиэтническими общинами. «В сентябре прошлого года прошел Казанский форум по межкультурному диалогу под эгидой Специального посланника ЮНЕСКО Минтимера Шаймиева. В Татарстан приехало более 200 делегатов из 33 стран мира и 25 субъектов Российской Федерации. Сегодня Казань является неким центром, куда наши коллеги могут приехать и получить консультацию. Мы наработали много компетенций в рамках реализации проектов по возрождению Болгара и Свияжска», - добавил Рустам Минниханов. Он также отметил, что Казанский форум стал важным событием в череде мероприятий Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО.По словам Президента РТ, под эгидой ЮНЕСКО в разные годы в Татарстане проходили масштабные мероприятия мирового уровня. Среди них первая в мире Молодежная модель Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (2012 г.) и Международная конференция министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (2017 г.).«Завершая комплексный проект по возрождению Болгара и Свияжска, фонд «Возрождение» совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ начал реализацию уникального проекта - строительство и создание общеобразовательного комплекса, состоящего из многопрофильной школы, интерната, загородного центра дополнительного образования, - проинформировал Рустам Минниханов представителей ЮНЕСКО. - Данный комплекс позволяет получить академические знания, осуществлять минимум трехъязычную подготовку. Все это будет способствовать формированию у учащегося разносторонней личности с общечеловеческими ценностями и гуманистическими установками. При этом огромное внимание будет уделяться философии и идеалам ЮНЕСКО».Также Татарстан в настоящее время готовит материалы для присоединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО.Помимо этого, Рустам Минниханов вкратце рассказал о реализации проекта по строительству Болгарской исламской академии и перспективах взаимодействия с ЮНЕСКО в рамках группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». Одри Азуле отметила, что организация ЮНЕСКО заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном. «Мы готовы оказать поддержку упомянутым вами проектам в области образования, Сети творческих городов и других инициатив», - добавила генеральный директор ЮНЕСКО.В ходе встречи председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил провести в Татарстане Дни ЮНЕСКО, объединив культурную и научную программы, а также программу, связанную с образованием и коммуникацией.Президент Татарстана поддержал данную идею и предложил организовать мероприятие в 2020 году - в год столетия образования ТАССР. Минтимер Шаймиев добавил, что к этому времени в Казани планируется открыть и первую полилингвальную школу.