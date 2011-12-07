Собаки - это стиль жизни

Пообщаться с этими удивительными существами мог каждый желающий, посетивший выставку собак всех пород, проходившую 9 марта на Казанском ипподроме.Народу пришло немало. Не только тех, кто решил представить миру своих любимых питомцев, но и обычных зрителей, намеревающихся провести выходной день в компании братьев наших меньших. В зале стоит гул множества голосов, изредка перекрываемый объявлениями по громкоговорителю. Большинство собак волнуются. Испуганные и растерянные мордочки мелькают повсюду. Кое-кто юлой крутится в низкой неуютной клетке. Самые мелкие животные мирно устроились на коленях у хозяев: заметно, что так собаки чувствуют себя спокойнее...Некоторые питомцы заходятся в заливистом лае, вкладывая в него все свои эмоции и переживания. По просторному рингу вышагивают хвостатые конкурсанты. Есть на что посмотреть: ухоженные и красивые - сразу видно, что окружены заботой и вниманием.Разговариваю с хозяевами собак - вполне себе общительные и милые люди. Наверное, им легко и уютно среди единомышленников, ведь в обычной жизни они не всегда находят понимание у горожан.На мероприятии присутствуют как опытные собаководы, так и начинающие. Совсем еще юная девушка с овчаркой породы шелти переживает, постоянно поправляет очки и теребит пшеничные локоны:- Это наш первый опыт участия в подобных выставках. Не знаю, кто больше волнуется: я или пес?Чуть в стороне комфортно расположился в пластиковом кресле пожилой мужчина. Рядом с ним растянулся на полу огромный благородного вида сенбернар. Живописная картина!- Всю жизнь держу собак. Не представляю себя без них. Это уже не просто хобби, а стиль жизни.Среди посетителей много детей. Ребята охотно знакомятся с четвероногими: обнимают их, нежно гладят... Наверное, теперь многие будут просить у родителей собаку на день рождения. У малышей такие счастливые лица!- Для ребенка лучше всего подходит ретривер, - советуют знатоки разных пород. - Очень ласковая и шаловливая собака. Следует обратить внимание на добродушного ньюфаундленда или спокойную и смышленую колли. Подойдет и популярный в наше время хаски - сообразительное и добродушное животное. А вот выпускать малолетнего отпрыска (особенно дошкольника) одного на улицу выгуливать питомца даже небольших размеров небезопасно: породистых собак воруют на перепродажу. Вырывают поводок из рук крохи, помещают животное в автомобиль и скрываются в неизвестном направлении.Конечно, надо понимать, что питомец в доме - это огромная ответственность, полноценный член семьи. Решение завести щенка должно быть обдуманным и взвешенным. Выставка четвероногих - замечательная возможность многое узнать о нюансах воспитания собаки и оценить собственные силы.Подобные мероприятия дарят самые положительные эмоции, а общение с животными делает нас добрее.