Стартовал конкурс социально значимых проектов «Добрая Казань»

Правила проведения конкурса представители казанских НКО и благотворительных фондов обсудили на встрече с его организаторами, сообщает kzn.ru.Конкурс среди некоммерческих социально ориентированных организаций и благотворительных фондов проходит второй год подряд. Первый этап конкурса - заочный, в ходе которого из всех поступивших проектов выберут лучшие. На втором, очном, этапе руководители НКО будут защищать свои проекты перед экспертной комиссией. Самые успешные работы получат шанс на реализацию.Участниками конкурса могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в Казани. На суд экспертной комиссии они могут представить проекты, направленные на любые формы поддержки социально незащищенных слоев населения, а также на развитие благотворительности.«В прошлом году конкурс проводился в тестовом режиме. Мы хотели посмотреть, что у нас получается и какие проекты в первую очередь присылаются. В этом году хочется, чтобы конкурс был масштабнее и в нем приняло участие больше организаций, - сказал директор АНО «Добрая Казань» Марат Исмагилов. - На реализацию проектов выделяются ресурсы на разных уровнях: есть федеральные гранты, республиканские, городские и так далее. Это одна из возможностей для социально ориентированных организаций реализовывать свои идеи».В прошлом году в адрес конкурсной комиссии поступило 46 различных социальных проектов от 26 организаций города. 10 победителей получили ресурсную поддержку в реализации своих проектов. «Наша задача - показать, что благотворительные проекты в большинстве своем это стартапы, а стартапам, как правило, нужен инкубатор. И вот это своего рода благотворительный инкубатор, - отметил директор фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. -«Добрая Казань» как ресурсный центр должна решать несколько задач: это повышение квалификации руководителей НКО, развитие профессионально-отраслевых навыков, привлечение инвестиций, а также оценка результатов и корректировка деятельности. К этому мы стремимся».В ходе встречи представители НКО задали вопросы о правилах проведения конкурса. В завершение встречи участники обсудили вопросы взаимодействия благотворительных организаций с подопечными и госорганами, примеры успешно реализованных проектов, а также организацию обучающих мастер-классов для НКО.Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в дирекцию конкурса на русском или татарском языке (электронная почта [email protected]
). Более подробную информацию можно посмотреть на сайте конкурса.