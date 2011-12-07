Ученые Татарстана и Крыма создадут многотомник об истории крымских татар

Ученые Крымского научного центра — филиала Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ приступили к созданию пятитомной фундаментальной истории крымских татар. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замдиректора по научной работе татарстанского института Радик Салихов.«Сейчас мы готовим один из томов издания, ожидаем, что в этом году он будет готов к печати. Для успешной реализации этого проекта объединились лучшие научные силы страны. Важно, чтобы получилась по-настоящему объективная, выверенная работа. Каждая страница этого труда должна быть строго аргументированной», — отметил спикер.Кроме того, ученые работают над многотомной серией «Свод памятников истории и культуры крымско-татарского народа». Три тома издания уже вышли. Они посвящены городам Бахчисарай и Симферополь. Планируется, что в этом году выйдет из печати четвертый том, рассказывающий о памятниках Старого Крыма. Также центр опубликовал первые два тома полного собрания сочинений просветителя Исмаила Гаспринского.«Самая главная наша задача — показать объективную историю крымско-татарского народа в контексте истории Российского государства. Эти уникальные издания — пример успешного регионального научного сотрудничества Татарстана и Крыма», — подчеркнул Салихов.Он также рассказал, что в Крыму и в Татарстане проходит ежегодная научно-практическая конференция. В этом году она состоится, предположительно, в сентябре. На встрече ученые обсудят издание исторических книг, которые сейчас находятся в разработке, и ряд других вопросов. «Основная задача — консолидировать научные силы вокруг решения теоретических и прикладных задач изучения истории и культуры крымских татар и народов Крыма», — добавил собеседник.В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Радик Салихов отметил, что их объединение имеет большое значение, как для страны, так и для республики.«Безусловно, для всей нашей страны это событие имеет огромное историческое значение. Со всех точек зрения: государственной, социально-экономической, культурной, общественной, межнациональной. Крым — это неотъемлемая часть российской истории, уходящей далеко в глубь веков», — сказал спикер.Татарстан и Крым, по его мнению, связывают братские исторические связи с крымско-татарским народом. Их истоки в древнетюркском прошлом, в истории Золотой Орды и постзолотоордынских татарских государств. «Татарстан оказывает всестороннюю помощь Республике Крым, всем ее жителям в независимости от национальной или конфессиональной принадлежности», — заключил он.