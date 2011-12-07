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В 2019 году на обустройство общественных пространств в Татарстане направят 3,2 млрд рублей

В прошлом году в республике обустроили 58 объектов за 2,6 млрд рублей.
В 2019 году на обустройство общественных пространств в Татарстане планируется выделить 3,2 млрд рублей. При этом 2 млрд рублей направят из бюджета республики, а 1,27 млрд — из федерального бюджета. В прошлом году было обустроено 58 общественных пространств во всех районах республики. Общая сумма финансирования программы развития общественных пространств в Республике Татарстан за 2018 год составила более 2,65 млрд рублей.Всего в период с 2015 по 2017 год в Татарстане обустроили 270 объектов, в том числе 233 парка и сквера, 27 набережных и прибрежных зон, 5 площадей, 3 бульвара и 2 улицы. За данный период было выделено 5,95 млрд рублей.
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