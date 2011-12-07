В Лениногорске местный житель упал в погреб

В Лениногорске 58-летний местный житель провалился в погреб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Вызволять его с двухметровой глубины прибыли спасатели. Мужчина был в сознании и подавал признаки жизни, однако самостоятельно подняться не мог. Спасатели извлекли его из погреба и передали бригаде скорой помощи.