Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Лениногорске местный житель упал в погреб

Инцидент произошел во вторник.
В Лениногорске 58-летний местный житель провалился в погреб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Вызволять его с двухметровой глубины прибыли спасатели. Мужчина был в сознании и подавал признаки жизни, однако самостоятельно подняться не мог. Спасатели извлекли его из погреба и передали бригаде скорой помощи.
КВ
Лента новостей