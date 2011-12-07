В Татарстане дан старт конкурсу социальных и культурных проектов

За 9 предыдущих конкурсов в Татарстане подали 6074 заявки, 1253 проекта из них победили. Если в 2010 году размер грантового фонда составлял 15 млн рублей, то в этом уже 25 миллионов.- Конкурс является серьезной инвестицией в социальные проекты, которые реализуются органами местного самоуправления, местной властью, - напомнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.Основная цель конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций. В этом году соискателям предложены три номинации: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт».- Суммы грантов в каждой номинации отличаются. «Духовность и культура» - 500 тысяч рублей, остальные по 300 тысяч. Важным условием участия является принцип софинансирования - не менее 30 процентов суммы на реализацию проекта должны быть привлечены из собственных средств либо со стороны, - подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «РИТЭК» Олег Богатов.По словам Олега Богатова, к участию приглашаются бюджетные, некоммерческие общественные организации и муниципальные органы власти.За годы конкурса было реализовано немало интересных проектов. Например, «Чудесные солинки» - соляная комната, созданная в центре социального обслуживания Агрызского района. А в Аксубаевском районе на грантовые деньги, выигранные сельским поселением, был облагорожен Ольгин родник. Чистопольская организация ветеранов войны и труда благодаря победе в конкурсе провела благоустройство набережной реки Прость. Не менее интересный проект был реализован в Казани. Он направлен на иппотерапию - реабилитацию детей с нарушением центральной нервной системы при помощи верховой езды. Также в столице РТ прошел благотворительный фестиваль приемных семей «Мы вместе», в финале которого участвовали 11 семей. Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов реализовал проект «Тепло бабушкиных рук» совместно с воспитанниками детского дома. Благодаря проекту дети научились у пожилых людей мастерству рукоделия и декоративно-прикладному творчеству.В Менделеевском районе проводятся совместные спортивно-оздоровительные занятия для детей с ограниченными возможностями и членов их семей. Аналогичный проект был реализован и в Новошешминском районе. За счет гранта были закуплены и установлены специальные подъемники с электрическим приводом. Здесь проживают 59 инвалидов-колясочников, в том числе дети, которые благодаря специальным подъемникам получили возможность заниматься в бассейне.С 2010 года в конкурсе приняли участие все районы Татарстана. Активнее всего подают заявки представители Казани и Набережных Челнов, Аксубаевского, Новошешминского и Менделеевского районов. А вот реже других с идеями выступают в Ютазинском, Алькеевском и Рыбно-Слободском районах РТ.- Призываю всех коллег быть активными, - заключила Эльмира Зарипова.Отметим, что прием заявок продлится до 31 июля, а итоги конкурса будут подведены в сентябре.