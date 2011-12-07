Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В трех районах Татарстана построят три сельских клуба по нацпроекту

Клубы расположатся на территории Альметьевского, Алексеевского и Мензелинского районов.
Татарстан получил финансирование на 2019 год для строительства трех сельских клубов в Альметьевском, Алексеевском и Мензелинском районах в рамках национального проекта «Культура», передает ТАСС. Министр культуры региона Ирада Аюпова на деловом бранче пояснила, что национальный проект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». «Прямое финансирование на этот год мы получили на строительство трех сельских клубов», – сообщила Аюпова. Объем федеральных средств на софинансирование составляет 26,06 млн рублей. Новые клубы откроются в текущем году.
КВ
Лента новостей