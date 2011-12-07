Танк «Колхозник Татарии»: о полузабытом памятнике войны

Да, в те годы большинство людей воспринимали эти события именно так. И никто тогда не сомневался в том, что в принятии этих решений главенствовал он — Иосиф Сталин. Это же давняя традиция в нашей стране: кто стоит у руля — тот и ставит последнюю точку при решении серьезных вопросов.

Первым Сталинским ударом считалось общефронтовое контрнаступление Красной армии в Подмосковье. В этих боях участвовали две стрелковые дивизии, сформированные в Татарии с начала войны, — 334-я казанская и 352-я бугульминская. А три дивизии — 18-я, 86-я и 154-я, до войны сформированные и подчиненные 66-му Казанскому стрелковому корпусу, в бой вступили с первых дней войны на главном направлении наступления врага (Брест — Минск — Смоленск — Москва) и понесли большие потери.

Во второй значимой крупной операции — Сталинградской битве — участвовали три крупных подразделения, сформированные в ТАССР в начале 1942 года. Две пехотные дивизии — 120-я и 147-я — вступили в бой еще на подступах к Сталинграду. А 91-я танковая бригада вступила в бой чуть позже. Наши танкисты особо отличились в боях у города Клецка. Писатель, в те дни военный журналист Борис Полевой писал о них, что победили они в этом бою врага не количеством, а упорством и стремлением к победе. 147-я стрелковая дивизия участвовала в этих сражениях в составе знаменитой 62-й армии. Тогда командующим этой армией был знаменитый полководец Василий Иванович Чуйков, в конце 1920-х годов являвшийся начальником штаба 1-й Казанской (с 1938 г. — 86-й) дивизии. Об этом писал историк Зямиль ага Гильманов. Из 14600 бойцов этой дивизии 27 стали Героями Советского Союза, 119 были награждены орденами Ленина. А за успешные бои в Сталинградской битве другая наша дивизия — 120-я — вскоре стала почетной гвардейской 69-й. И в следующей крупной операции на Курской дуге — в «Третьей ударной Сталинской» эту нашу дивизию уже нужно искать под этим номером. В той битве самый крупный успех нашей дивизии — активное участие при освобождении первой столицы Украинской ССР — Харькова. А войну дивизия завершила в недавно освобожденной с ее участием столице Австрии Вене.

Естественно, после Сталинградской битвы третий ощутимый удар наши войска нанесли врагу в районе Орел — Курск — Белгород -Харьков. Проще говоря, на Курской дуге. К этой важной операции наши войска начали готовиться с весны 1943 года. И в том грандиозном сражении участие татарстанцев было более чем ощутимо. Кроме 69-й гвардейской дивизии и 91-й танковой бригады с северного направления подступала к боям в этой операции и наша пехотная дивизия под № 146.

В конце 1942 года наше правительство обратилось к народу с просьбой об оказании материальной помощи для технического перевооружения армии. Татарстанцы активно приступили к этому делу и собрали более 100 миллионов рублей. Эти средства были использованы для приобретения новейших типов самолетов и танков. 1 мая 1943 года от имени трудящихся Татарской АССР 102 новейших пикировщика-бомбардировщика Пе-2 были переданы 202-й авиадивизии имени Верховного Совета ТАССР. Наш земляк, будущий писатель Юрий Белостоцкий служил тогда в той дивизии. Впоследствии он опишет восторг летчиков при виде этих быстроходных самолетов с надписями на фюзеляже «Совет Татарстаны» («Советский Татарстан»). По данным историков, в сражениях на Курской дуге до 12 июля 1943 года самолетами этой дивизии было уничтожено более 400 танков войск вермахта.

В том же году на собранные народом ТАССР средства две колонны танков были переданы делегациями нашей республики двум танковым корпусам Красной армии. В мае 200 быстроходных танков Т-34 и частично тяжелых Т-70 республиканская делегация передает 10-й танковой колонне, состоявшей тогда в резерве главнокомандующего. На боках этих танков, распределенных между тремя дивизиями корпуса, красовались надписи «Колхозник Татарии», «Татарстан колхозчысы», «Комсомолец Татарстана» и другие. Командовал этим корпусом наш земляк, уроженец современного Менделеевского района генерал-лейтенант Василий Герасимович Бурков (1901 — 1957). Вторая колонна из 200 танков в начале 1944 года была передана 23-му танковому корпусу. Командующим этим корпусом также был наш земляк, уроженец села Алат Высокогорского района Алексей Осипович Ахманов (1897 — 1949).

Особо отличился в боях на Курской дуге корпус генерала В. Г. Буркова. Об этом можно прочесть и в воспоминаниях командующего танковой армией П. А. Ротмистрова. Видимо, учитывая успехи 10-го танкового корпуса в сложных сражениях при выполнении «Третьего Сталинского удара», в сооруженном вскоре на местах боев первом памятнике и был установлен танк Т-70 этого корпуса с надписью на борту «Колхозник Татарии». Этот танк тогда был установлен в спешном порядке на сооруженном постаменте из грунта и бетонной площадки.

Танк был поврежден в бою — у него был снесен ствол пушки.

В 1951–1954 годах я служил в рядах Советской армии. В те годы в кинохрониках очень часто показывали этот танк с надписью «Колхозник Татарии», с восторгом воспринимаемый нами — татарстанцами. Когда-то наспех сооруженный этот памятник позже, 8 августа 1954 года, был заменен новым — на пьедестале из розового гранита уже стоял танк Т-34 без знакомых нам надписей на боку. А обломки танка Т-70 были отправлены на металлолом…

На мой взгляд, было бы неплохо разыскать в архивах кинохроники 1950-х годов копию кинолент этого памятника, документально доказывающего о большой помощи Красной армии тружениками и труженицами многонационального Татарстана.

Лирон ХАМИДУЛЛИН, писатель, переводчик, член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры ТАССР