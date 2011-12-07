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В Татарстане автошколы могут начать работать после 16 мая

Бизнес-омбудсмен РТ попросил минобрнауки и Роспотребнадзор республики возобновить работу автошкол.

Бизнес-омбудсмен РТ попросил минобрнауки РТ и Роспотребнадзор РТ прокомментировать возможность возобновления работы автошкол в Татарстане, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей.

Так, в обращении сказано о возможности проведения практических занятий с соблюдением санитарных норм. Автоинструкторы отмечают, что отсутствие возможности проведения практических занятий по вождению негативно сказывается на процессе обучения. 

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