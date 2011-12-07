Президент России поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах

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Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений.
Президент считает, что трагедия в Казани указала на проблемы в данном вопросе.
Также Путин напомнил, что еще в 2018-м году было дано поручение на этот счет. Тогда вышло соответствующее постановление кабмина. «Однако не все сделано в полном объеме».
«Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — распорядился Путин.
Путин добавил, что в целом система в данном вопросе выстроена, но проблемы все еще есть.
«Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», — подчеркнул президент.