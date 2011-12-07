Президент России поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах

Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений.

Президент считает, что трагедия в Казани указала на проблемы в данном вопросе.

Также Путин напомнил, что еще в 2018-м году было дано поручение на этот счет. Тогда вышло соответствующее постановление кабмина. «Однако не все сделано в полном объеме».

«Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — распорядился Путин.

Путин добавил, что в целом система в данном вопросе выстроена, но проблемы все еще есть.

«Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», — подчеркнул президент.