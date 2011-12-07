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В Казани взорвалась цистерна с газом, один человек погиб

Инцидент произошел на улице Северо-Западной.

В Казани на улице Северо-Западной взорвалась цистерна с газом, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщает ИА «Татар-информ», взрыв произошел на газораспределительной станции. Взорвалась цистерна со сжиженным газом. Один человек погиб, есть пострадавшие.

В результате происшествия операторная обрушилась. Из-под завалов пожарные извлекли четырех пострадавших.

К ликвидации происшествия было привлечено 199 человек и 58 единиц техники. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

КВ
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