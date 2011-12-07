Льготы на проезд и график выплат пенсий в июне: с какими вопросами обращаются казанцы в ПФР

О льготах на проезд предпенсионеру

В июне 2021 года мне исполняется 55 лет. Знаю, что на пенсию выйду через три года. Могу ли я уже сейчас пользоваться льготами по проезду в общественном транспорте и освобождена ли от имущественного налога?

Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова пояснила, что с 2019 года пенсионным законодательством лица предпенсионного возраста определены как отдельная льготная категория граждан. Для них установлен ряд льгот и мер социальной поддержки, например льготы по проезду в общественном транспорте, жилищно-коммунальным услугам, освобождение от имущественного и земельного налога и прочие.

При этом получить справку о статусе предпенсионера можно не выходя из дома в личном кабинете на официальном сайте ПФР или портале госуслуг.

Справку в формате pdf и xml можно получить всего за несколько секунд. Для этого на сайте Пенсионного фонда необходимо войти в личный кабинет гражданина при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на портале госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда представляются сведения: Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте и имущественный налог вы можете уже по достижении 55 лет, не дожидаясь установления пенсии.

Более подробно ознакомиться с информацией о льготах и гарантиях гражданам предпенсионного возраста можно на официальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам»/«Что нужно знать о пенсионной системе».

Почему нет надбавки после 80 лет?

Я получаю пенсию по случаю потери кормильца за умершего супруга. Недавно мне исполнилось 80 лет, но размер пенсии не изменился. Прошу разъяснить почему.

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего федерального закона, устанавливается лицам, достигшим возраста 80 лет. Данное повышение предусмотрено только для страховых пенсий по старости. Так как на дату достижения 80-летнего возраста вы являлись получателем пенсии по случаю потери кормильца, повышенный фиксированный размер страховой пенсии не был установлен.

Если период работы не отражен на счете

В трудовой книжке нет записей о работе до армии и после прохождения службы по призыву. Можно ли засчитать при назначении пенсии в стаж периоды службы в армии? Как восстановить стаж до и после армии?

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, если на вашем индивидуальном лицевом счете отсутствуют сведения до 1 января 2002 года о периодах прохождения военной службы по призыву, то вам необходимо представить документы в УПФР по месту регистрации (военный билет или справку из военкомата).

При отсутствии периодов работы также следует представить подтверждающие документы о периодах работы и иной деятельности (трудовая книжка, диплом об образовании, архивные справки и т. д.).

В рамках организации заблаговременной работы управлением ПФР в отношении граждан, у которых в индивидуальном лицевом счете отсутствуют сведения о периодах прохождения военной службы по призыву и периодов работы, не отраженных в ИЛС, необходимо представить в подтверждение соответствующие документы: военный билет либо справку из военкомата, справку центра занятости населения, а также иные подтверждающие документы о неучтенных периодах работы.

Изменился график выплаты и доставки пенсий в июне

В связи с предстоящими праздничными и нерабочими днями в июне 2021 года будет изменен график выплаты и доставки пенсий.

Так, УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» будет производить выплату пенсий за 12, 13 и 14-е числа 11 июня, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату пенсий без изменений в соответствии с установленным графиком доставки.

Выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения тем, чьи даты выдачи пенсий по графику приходятся на праздничные дни, также будут произведены 11 июня.

Важно! По возникшим вопросам перечисления пенсий через почтовые отделения можно обратиться к почтальону вашего доставочного участка либо позвонить в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или на горячую линию «Почты России» по номеру телефона 8-800-100-00-00.

Как дистанционно изменить способ доставки пенсии

На сайте госуслуг не могу найти вкладку «Заявление о доставке пенсии». Подскажите, как можно подать заявление через интернет.

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить с помощью электронных сервисов. Жители Республики Татарстан берегут свое время и все чаще получают услуги ПФР через интернет, что не только просто и доступно, но и помогает обеспечить безопасность граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Изменить способ доставки пенсии или реквизиты банковской карты можно дистанционно:

— на портале госуслуг,

— в личном кабинете на сайте ПФР, заявление «О доставке пенсии».

Напоминаем, для подтверждения учетной записи на сайте госуслуг необходимо обратиться в ПФР или МФЦ.