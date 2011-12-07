Набережная озера Кабан опубликовала расписание бесплатных занятий по йоге и кроссфиту

В аккаунте набережной озера Кабан опубликовали расписание занятий по йоге, кроссфиту и зумбе на следующую неделю.

В понедельник, 14 июня в 7.00 тут, на палубе под театром имени Камала стартует йога. Проводить её буде сертифицированный инструктор дживамукти йоги Эля Багапова. Вечером — в 18.00 состоится — занятие по кроссфиту для продвинутых. Место проведение спортивная площадка у «Планеты Фитнес». Поучаствовать в ней смогут 15 человек, для участия необходимо зарегистрироваться. Вторник

Во вторник, 15 июня на той же палубе снова йога, но уже под руководством инструктора студии «Йога мира». Начало в 7.00

В среду, 16 июня снова занятие по йоге с Элей Багаповой. Начало 7.00, место — палуба у театра.

В 18.00 снова ждут 15 зарегистрировавшихся для участия на спортплощадке у «Планеты Фитнес» для кроссфитадля продвинутых.

В четверг, 17 июня — снова йога на привычном месте в 7.00. Проведёт занятие инструктор студии «Йога мира». В этот день занятия по кроссфиту будет направлено на начинающих. Стартует оно на площадке у «Планеты Фитнес» в 18.30. Ждут 20 участников, нужна регистрация.

В субботу, 18 июня занятие повторится, но уже в 9.00. Условия те же. А в 18.00 пройдёт тренировка по зумбе на палубе под театром имени Камала от «Зелёного фитнеса».

В аккаунте напоминают, что все тренировки бесплатные.